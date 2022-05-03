Аналитик Гойхман высказался о перспективах курса рубля

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман высказался о перспективах курса рубля.

«Торги на Мосбирже возобновятся 4 мая. На рубль на следующей рабочей неделе станут воздействовать следующие драйверы... Закончился налоговый период конца апреля с дополнительными продажами валюты экспортёрами. С другой стороны, импортёры, снизившие закупки валюты перед длинными выходными, постепенно станут восстанавливать их», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, среди внешних факторов — переведёт ли платёж по российским евробондам платёжный агент Citigroup, который получил необходимые валютные средства от Минфина России 29 апреля.

«В результате действия описанных и иных драйверов российская валюта способна понизиться 4 — 5 мая к 73—74 рублям за доллар и 79—80 рублям за евро», — добавил Гойхман.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев ранее прокомментировал в беседе с RT снижение курса евро в ходе торгов на Московской бирже до 74 рублей впервые с марта 2020 года.