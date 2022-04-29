Аналитик Деев назвал причины снижения курса евро в ходе торгов на Мосбирже

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с RT снижение курса евро в ходе торгов на Московской бирже до 74 рублей впервые с марта 2020 года.

«Снижение курса евро на Мосбирже — следствие того, что европейская валюта стабильно слабеет к доллару на мировом рынке. Ведь ЦБ РФ устанавливает курсы валют в соответствии с тем, какова их позиция на зарубежных площадках. А сейчас ситуация такова, что на фоне ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС евро значительно теряет свои позиции к доллару (ЕЦБ сохраняет риторику относительно низких ставок)», — рассказал эксперт.

Он добавил, что инвесторы демонстрируют рост интереса к долларовым активам и выходят из евро, что и приводит к падению европейской валюты относительно доллара.

«Эта же динамика отражается и на позициях валютных пар на российском рынке.

Кроме того, некоторое влияние на курс евро имеют ограничения со стороны ЦБ РФ (относительно продажи 80% выручки компаниями-экспортёрами), оплата за природный газ в рублях со стороны ЕС (некоторых стран), а также сокращение импорта в стране», — пояснил специалист.

Также аналитик подчеркнул, что рост инфляции в еврозоне и ожидания продолжения этого процесса — факторы того, что евро и дальше будет дешеветь.

«Наверняка в среднесрочной перспективе мы увидим паритет в ценах доллара и евро на российском рынке — то есть такого разрыва в стоимости валют, как было раньше (порядка 10 рублей) может уже не быть. И доллар, и евро будут торговаться примерно одинаково», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс евро в ходе торгов на Московской бирже снизился до 74 рублей впервые с марта 2020 года.