Набиуллина выступила за сохранение плавающего курса рубля

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что выступает за сохранение плавающего курса рубля.

Об этом она сказала на пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

По её словам, «регулятор исходит из того, что при тех ограничениях по движению капитала в рамках текущего счёта курс должен оставаться плавающим».

Также Набиуллина добавила, что курс должен «балансироваться в зависимости от того, сколько экспортёры продают, сколько импортёры, соответственно, покупают».

Также Набиуллина заявила о стабилизации инфляционного давления в России.