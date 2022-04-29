Набиуллина выступила за сохранение плавающего курса рубля

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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что выступает за сохранение плавающего курса рубля.
Набиуллина выступила за сохранение плавающего курса рубля
  • РИА Новости

Об этом она сказала на пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

По её словам, «регулятор исходит из того, что при тех ограничениях по движению капитала в рамках текущего счёта курс должен оставаться плавающим».

Также Набиуллина добавила, что курс должен «балансироваться в зависимости от того, сколько экспортёры продают, сколько импортёры, соответственно, покупают».

Также Набиуллина заявила о стабилизации инфляционного давления в России.

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