Банкам России запретили направлять недружественным странам сведения о клиентах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Отмечается, что закон призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение от российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.
Ранее Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учёт при открытии счёта в банке.