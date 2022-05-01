Банкам России запретили направлять недружественным странам сведения о клиентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих антироссийские санкции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что закон призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение от российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.

Ранее Путин подписал закон, облегчающий процесс постановки иностранных организаций на налоговый учёт при открытии счёта в банке.