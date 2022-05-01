Spiegel: ЕС придётся остановить промышленность ради отказа от российского газа

Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей газа из России только при условии отключения промышленных предприятий весной и летом.

Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Как отмечается, при условии сокращения поставок из России для заполнения европейских хранилищ к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль.

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами.

Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно.