Spiegel: ЕС придётся остановить промышленность ради отказа от российского газа

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Евросоюз сможет выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей газа из России только при условии отключения промышленных предприятий весной и летом.

Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Как отмечается, при условии сокращения поставок из России для заполнения европейских хранилищ к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль. 

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами

Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно.

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