Spiegel: ЕС придётся остановить промышленность ради отказа от российского газа
Об этом пишет журнал Der Spiegel.
Как отмечается, при условии сокращения поставок из России для заполнения европейских хранилищ к 1 августа все металлургические, химические или цементные заводы в ЕС должны быть отключены от газа с нынешнего момента до конца июля, а газовые электростанции должны будут остановить работу практически на весь июль.
Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами.
Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно.