Helsingin Sanomat: в Финляндии готовятся к прекращению поставок российского газ в мае

Короткая ссылка
Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся.

Об этом информирует газета Helsingin Sanomat.

Как отмечает издание, риск прекращения поставок считается «реальным».

По данным Helsingin Sanomat, до 20 мая финская государственная газовая компания Gasum должна сообщить «Газпрому», принимает ли она условия оплаты российского газа в рублях.

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами

Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить