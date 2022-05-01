Helsingin Sanomat: в Финляндии готовятся к прекращению поставок российского газ в мае

Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся.

Об этом информирует газета Helsingin Sanomat.

Как отмечает издание, риск прекращения поставок считается «реальным».

По данным Helsingin Sanomat, до 20 мая финская государственная газовая компания Gasum должна сообщить «Газпрому», принимает ли она условия оплаты российского газа в рублях.

Ранее «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

31 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом в рублях с недружественными странами.

Для приобретения газа из России страны Запада должны открыть счета в российских банках.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что часть импортирующих российский природный газ компаний Европы согласились на предложенную Москвой схему оплаты, но не все говорят об этом честно.