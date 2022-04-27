В правительстве Финляндии сообщили, что не планируют платить за российский газ в рублях

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Финский министр по делам Евросоюза Титти Туппурайнен заявила газете Helsingin Sanomat, что правительственный комитет по экономической политике решил не идти на платежи за российский газ в рублях.
В правительстве Финляндии сообщили, что не планируют платить за российский газ в рублях
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«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдёт на рублёвые платежи. Решение уже принято в начале апреля», — сказала она.

27 апреля агентство Bloomberg сообщило, что четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили «Газпрому» в рублях, а десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для выполнения платежей в соответствии с новым порядком.

Кроме того, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена приняла новые условия России по оплате газа.

При этом «Газпром» приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

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