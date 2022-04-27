Аналитик Правосудов прокомментировал ситуацию с газом для Польши и Болгарии

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT полную приостановку «Газпромом» поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Как предположил Правосудов, Польша и Болгария в данной ситуации могут прибегнуть к так называемой украинской схеме.

«Украина уже много лет не покупает российский газ, хотя он идёт транзитом по её территории. Она оформляет контракты таким образом, будто купила газ где-то на европейских биржах, а сама отбирает из трубы российский газ, но оформляет, как будто он был куплен где-то в Германии... Думаю, что-то подобное будет в Болгарии и в Польше», — пояснил аналитик.

При этом эксперт отметил, что остановка поставок газа в эти страны уже привела к росту цен на газ в Европе.

«Украина платит дороже за газ, чем она могла бы платить, покупая у «Газпрома» напрямую. Хочется так? Ради бога», — сообщил Правосудов.

По мнению специалиста, Польша и Болгария не станут оплачивать российский газ в рублях, поскольку важность отсутствия прямых контактов с «Газпромом» для них обусловлена политическими причинами.

«Весь смысл существования для Польши — это борьба с Россией», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось о полной приостановке поставок газа «Газпромом» болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

При этом в компании заявили о намерении сократить транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.