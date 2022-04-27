Польский концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России

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Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России.
Польский концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России
  • Gettyimages.ru

«PGNiG сообщает, что произошла полная остановка поставок природного газа, поставляемого «Газпромом» в рамках Ямальского контракта», — говорится в сообщении компании.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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