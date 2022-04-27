Польский концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России

Польский нефтегазовый концерн PGNiG подтвердил полную остановку поставок газа из России.

«PGNiG сообщает, что произошла полная остановка поставок природного газа, поставляемого «Газпромом» в рамках Ямальского контракта», — говорится в сообщении компании.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.