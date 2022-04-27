«Газпром» сократит транзит в третьи страны при незаконном отборе газа Болгарией и Польшей

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«Газпром» сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
«Газпром» сократит транзит в третьи страны при незаконном отборе газа Болгарией и Польшей
  • Legion-Media

«Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объёмов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объём», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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