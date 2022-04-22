В Нидерландах планируют отказаться от российских энергоносителей к концу года

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Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен сообщил о намерениях страны к концу года полностью отказаться от закупок российского газа, нефти и угля.
В Нидерландах планируют отказаться от российских энергоносителей к концу года
  • AFP
  • © Robin UTRECHT / ANP

«Нидерланды смогут заменить весь российский газ до конца этого года», — цитирует министра Algemeen Dagblad.

По его словам, это может произойти за счёт экономии энергии и импорта СПГ из других стран.

Премьер Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что предприятия ЕС полностью зависят от российской нефти.

В феврале министр энергетики Катара Саад аль-Кааби отметил, что объёмы поставок российского газа в Европу не может заместить ни одна страна.

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