DWN: ФРГ в 2022 году заплатит рекордные €33,9 млрд за российские нефть и газ

Германия заплатит рекордную сумму России за энергоносители в 2022 году. Об этом сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отмечается, расходы ФРГ на российскую нефть могут вырасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд, а на газ — с €8,8 млрд до €17,6 млрд по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, уточняется, что около €2 млрд Германии придётся заплатить за импорт угля.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер вновь заявил, что германские компании не должны платить за газ в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на энергоресурсы могут побить исторические рекорды в случае введения эмбарго на российские поставки.

Он также выразил мнение, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.