Центробанк рассказал о допмерах поддержки финансового сектора России
- РИА Новости
«Банк России на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций реализует комплекс дополнительных мер для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику», — приводит ТАСС сообщение регулятора.
Центробанк рекомендовал организациям отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году.
Ранее правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать социально-экономическую ситуацию в регионах и предложить меры поддержки.