Центробанк рассказал о допмерах поддержки финансового сектора России

Центробанк в связи с антироссийскими санкциями принял дополнительные меры поддержки финансового сектора и кредитования экономики России.

«Банк России на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций реализует комплекс дополнительных мер для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику», — приводит ТАСС сообщение регулятора.

Центробанк рекомендовал организациям отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году.

Ранее правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать социально-экономическую ситуацию в регионах и предложить меры поддержки.