Путин поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки потерявших работу

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки ряда безработных.
Путин поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки потерявших работу
  • РИА Новости

«... проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных в установленном порядке безработными, принять дополнительные меры по их поддержке», — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

30 марта сообщалось, что уровень безработицы в России в феврале 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4,1%.

Между тем, как пишет kp.ru со ссылкой на данные, опубликованные региональной Контрольно-счётной палатой, в Челябинской области в марте начало расти число безработных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить