Путин поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки потерявших работу

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки ряда безработных.

«... проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных в установленном порядке безработными, принять дополнительные меры по их поддержке», — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

30 марта сообщалось, что уровень безработицы в России в феврале 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4,1%.

Между тем, как пишет kp.ru со ссылкой на данные, опубликованные региональной Контрольно-счётной палатой, в Челябинской области в марте начало расти число безработных.