Кабмин России утвердил новые меры поддержки экономики в условиях санкций

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Правительство России утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости экономики страны на фоне внешнего давления. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин России утвердил новые меры поддержки экономики в условиях санкций
  • РИА Новости

«Правительство продолжает работу по повышению устойчивости нашей экономики в условиях санкций», — цитирует ТАСС Мишустина. 

Премьер уточнил, что кабмин утвердил дополнительный перечень мер, которые включены в план первоочередных действий.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать социально-экономическую ситуацию в регионах и предложить меры поддержки.

Также российский лидер поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки ряда безработных.

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