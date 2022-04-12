Кабмин России утвердил новые меры поддержки экономики в условиях санкций
- РИА Новости
«Правительство продолжает работу по повышению устойчивости нашей экономики в условиях санкций», — цитирует ТАСС Мишустина.
Премьер уточнил, что кабмин утвердил дополнительный перечень мер, которые включены в план первоочередных действий.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать социально-экономическую ситуацию в регионах и предложить меры поддержки.
Также российский лидер поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки ряда безработных.