Путин поручил до 1 июля подготовить меры по стабилизации экономической ситуации в регионах

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проанализировать социально-экономическую ситуацию в регионах и предложить меры поддержки.
Путин поручил до 1 июля подготовить меры по стабилизации экономической ситуации в регионах
  • РИА Новости

«Проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и при необходимости принять решения, направленные на стабилизацию в субъектах Российской Федерации ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Также российский лидер поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки ряда безработных.

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