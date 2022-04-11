Путин поручил до 1 июля подготовить меры по стабилизации экономической ситуации в регионах
- РИА Новости
«Проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и при необходимости принять решения, направленные на стабилизацию в субъектах Российской Федерации ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Также российский лидер поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки ряда безработных.