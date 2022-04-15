Moody’s прокомментировало выплаты России по евробондам в рублях вместо долларов

Рейтинговое агентство Moody's прокомментировало рублёвые выплаты России по еврооблигациям. Отмечается, что подобные шаги противоречат условиям первоначальных контрактов.

«В контрактах по облигациям не предусмотрено погашение в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Хотя еврооблигации, выпущенные после 2018 года, при определённых условиях, допускают выплаты в рублях, облигации, выпущенные до 2018 года (включая еврооблигации «Россия—2022» и «Россия—2042» годов), либо не содержат такого условия об изменении валютных выплат, либо допускают выплаты только в других твёрдых валютах (доллар, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк)», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в случае неисполнения обязательств по выплатам в иностранных валютах в срок до 4 мая ситуацию можно будет назвать дефолтом.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о попытках Запада подтолкнуть Россию к дефолту по внешнему долгу.

6 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России.