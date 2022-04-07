Силуанов заявил о попытках Запада подтолкнуть Россию к дефолту по внешнему долгу
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«Западные страны всячески пытаются сделать так, чтобы Россия объявила дефолт. Это делается таким образом, что, несмотря на то что Российская Федерация имеет необходимые средства и выполняет (обязательства) путём перечисления денег на счета держателей наших еврооблигаций, тем не менее западная банковская структура тормозит зачисление этих средств до конкретных получателей и держателей нашего долга», — цитирует его ТАСС.
Силуанов подчеркнул, что у российской стороны есть механизм обеспечения обязательств по суверенному долгу в рублях.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России.
6 апреля член Общественной палаты России Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за счёт санкций пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.