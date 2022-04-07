Силуанов заявил о попытках Запада подтолкнуть Россию к дефолту по внешнему долгу

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы российская сторона объявила дефолт по внешнему долгу.

«Западные страны всячески пытаются сделать так, чтобы Россия объявила дефолт. Это делается таким образом, что, несмотря на то что Российская Федерация имеет необходимые средства и выполняет (обязательства) путём перечисления денег на счета держателей наших еврооблигаций, тем не менее западная банковская структура тормозит зачисление этих средств до конкретных получателей и держателей нашего долга», — цитирует его ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что у российской стороны есть механизм обеспечения обязательств по суверенному долгу в рублях.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России.

6 апреля член Общественной палаты России Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за счёт санкций пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.