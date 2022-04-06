Член ОП Данюк прокомментировал слова Псаки о целях антироссийских санкций США
- AP
«То санкционное давление, которое оказывается на нашу страну, направлено на то, чтобы Россия испытывала трудности в финансово-экономической сфере, не могла осуществлять платежи по своим обязательствам... Стратегическая цель — это в целом ухудшение социально-экономического положения России... США говорят о целях санкций абсолютно прямо — вызвать в стране кризис, вызвать дефолт, чтобы наши резервы истощились», — подчеркнул специалист.
Он отметил, что Россия уже доказала, что справляется с этим давлением.
«И рубль у нас отыграл, и мы видим, что социальные обязательства государство в полном объёме выполняет, сейчас активно перестраивается экономика, выходим на новых контрагентов», — заявил Данюк.
По его словам, каждый кризис может стать «окном возможностей».
Ранее Псаки заявила, что США за счёт санкций пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.