Член ОП Данюк прокомментировал слова Псаки о целях антироссийских санкций США

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за счёт санкций пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.
Член ОП Данюк прокомментировал слова Псаки о целях антироссийских санкций США
  • AP

«То санкционное давление, которое оказывается на нашу страну, направлено на то, чтобы Россия испытывала трудности в финансово-экономической сфере, не могла осуществлять платежи по своим обязательствам... Стратегическая цель — это в целом ухудшение социально-экономического положения России... США говорят о целях санкций абсолютно прямо — вызвать в стране кризис, вызвать дефолт, чтобы наши резервы истощились», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что Россия уже доказала, что справляется с этим давлением.

«И рубль у нас отыграл, и мы видим, что социальные обязательства государство в полном объёме выполняет, сейчас активно перестраивается экономика, выходим на новых контрагентов», — заявил Данюк.

По его словам, каждый кризис может стать «окном возможностей». 

Ранее Псаки заявила, что США за счёт санкций пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.

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