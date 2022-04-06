Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России
- РИА Новости
«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Вы знаете, что значительная сумма наших резервов заблокирована в зарубежных государствах, поэтому, если эта блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, ну теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация», — сказал он.
Ранее Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (в размере $649,2 млн).
6 апреля заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за счёт санкций пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.