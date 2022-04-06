Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия способна платить по долгам, но искусственно созданный дефолт нельзя исключать.

«Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов. Вы знаете, что значительная сумма наших резервов заблокирована в зарубежных государствах, поэтому, если эта блокировка будет продолжаться и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, ну теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация», — сказал он.

Ранее Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (в размере $649,2 млн).

6 апреля заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США за счёт санкций пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у неё валютных резервов.