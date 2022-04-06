Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам

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Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (в размере $649,2 млн).
Минфин России впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении агентства.

В Минфине сообщили, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и на погашение номинальной стоимости по еврооблигациям России с погашением в 2022 году и на выплату купона по евробондам с погашением в 2042 году в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля 2022 года, которые были направлены в соответствии с эмиссионной документацией 30 и 31 марта. 

В связи с этим министерству для исполнения государственных долговых обязательств России по вышеуказанным облигациям, а также соблюдения интересов владельцев этих ценных бумаг пришлось привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт. 

31 марта Министерство финансов России исполнило обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам с погашением в 2030 году.

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