Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли еврооблигаций с погашением 4 апреля

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Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.
Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли еврооблигаций с погашением 4 апреля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 года в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на указанную дату», — уточняется в сообщении.

29 марта Министерство финансов России сообщило, что исполнило обязательства по выплате купона по евробондам в сумме $102 млн со сроком погашения в 2035 году.

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