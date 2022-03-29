Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли еврооблигаций с погашением 4 апреля

Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 года в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на указанную дату», — уточняется в сообщении.

29 марта Министерство финансов России сообщило, что исполнило обязательства по выплате купона по евробондам в сумме $102 млн со сроком погашения в 2035 году.