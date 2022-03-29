Минфин России исполнил обязательства по выплате купона по евробондам в $102 млн

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Министерство финансов России сообщило, что исполнило обязательства по выплате купона по евробондам в сумме $102 млн со сроком погашения в 2035 году.
Минфин России исполнил обязательства по выплате купона по евробондам в $102 млн
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  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом говорится на сайте ведомства.

Подчёркивается, что, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены Минфином в полном объёме «в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций».

Ранее Минфин России проинформировал, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам еврооблигаций России, направленное 14 марта, исполнено.

Специалист в областях государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения Никита Кричевский высказался о политике Запада в отношении России.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что западные страны искусственно навязывают статус по дефолту.

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