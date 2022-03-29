Минфин России исполнил обязательства по выплате купона по евробондам в $102 млн
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Об этом говорится на сайте ведомства.
Подчёркивается, что, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены Минфином в полном объёме «в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций».
Ранее Минфин России проинформировал, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам еврооблигаций России, направленное 14 марта, исполнено.
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