Володин: Россия выполнит свои обязательства в полном объёме даже в условиях санкций

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.
Володин: Россия выполнит свои обязательства в полном объёме даже в условиях санкций
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Адские» санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось», — отметил он.

Как добавил спикер Госдумы, несмотря на это, американская сторона продолжает давить на российскую экономику. Так, Володин отметил, что Минфин США запретил России оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций, при этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что «Россия должна выбрать между истощением валютных резервов и дефолтом».

«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минфин России исполнил обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам.

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