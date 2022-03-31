Минфин России исполнил обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам

Министерство финансов России исполнило обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам с погашением в 2030 году.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в общей сумме $329,2 млн получены платёжным агентом по еврооблигациям», — отмечается в заявлении.

29 марта Минфин России объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года.