В Минфине опровергли заявления CNN о якобы объявлении Россией дефолта по евробондам

Министерство финансов России заявило, что российская сторона не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам и информация CNN об этом не соответствует действительности.

«Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идёт», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Подчёркивается, что все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств.

Ранее Силуанов заявил о попытках Запада подтолкнуть Россию к дефолту по внешнему долгу.

6 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России.