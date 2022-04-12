В Минфине опровергли заявления CNN о якобы объявлении Россией дефолта по евробондам
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«Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом речи в случае с Россией не идёт», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Подчёркивается, что все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств.
Ранее Силуанов заявил о попытках Запада подтолкнуть Россию к дефолту по внешнему долгу.
6 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для реального дефолта в России.