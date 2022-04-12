Кудрин рассказал о прогнозе по снижению ВВП России на 2022 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российские Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП страны на 2022 год, официальный прогноз снижения будет больше 10%.

Об этом он сказал во время своего выступления на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», — цитирует его ТАСС.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России на 11,2% в 2022 году.

15 марта президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

5 марта в заявлении МВФ отмечалось, что санкции Запада в отношении России окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.