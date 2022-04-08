Глава Минэнерго Шульгинов: российский уголь будет переориентирован на альтернативные рынки

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Продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
Глава Минэнерго Шульгинов: российский уголь будет переориентирован на альтернативные рынки
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Слова министра приводятся в официальном Telegram-канале Минэнерго России.

«Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки», — заявил Шульгинов.

Ранее стало известно, что Евросоюз принял пятый пакет  антироссийских санкций.

Как уточняется, с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».

Кроме того, вводится запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT принятие Евросоюзом пятого пакета антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

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