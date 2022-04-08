Глава Минэнерго Шульгинов: российский уголь будет переориентирован на альтернативные рынки
- РИА Новости
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Слова министра приводятся в официальном Telegram-канале Минэнерго России.
«Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки», — заявил Шульгинов.
Ранее стало известно, что Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций.
Как уточняется, с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».
Кроме того, вводится запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT принятие Евросоюзом пятого пакета антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.