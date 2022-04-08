Глава Минэнерго Шульгинов: российский уголь будет переориентирован на альтернативные рынки

Продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта российского угля будет переориентирована на альтернативные рынки. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Слова министра приводятся в официальном Telegram-канале Минэнерго России.

«Что же касается российских угольных компаний, то их продукция будет переориентирована на альтернативные рынки», — заявил Шульгинов.

Ранее стало известно, что Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций.

Как уточняется, с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».

Кроме того, вводится запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT принятие Евросоюзом пятого пакета антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.