Аналитик Оленченко назвал новый пакет антироссийских санкций не соответствующим интересам Евросоюза

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT принятие Евросоюзом пятого пакета антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
Аналитик Оленченко назвал новый пакет антироссийских санкций не соответствующим интересам Евросоюза
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«Этот пакет санкций не соответствует интересам Евросоюза. Сами санкции были приняты с очень большим скрипом. Было много несогласных, можно только догадываться, какие рычаги давления применили США», — заявил Оленченко.

Он отметил, что решение на запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России, создаст трудности в логистике, но со стороны России «развязки будут найдены».

Эксперт подчеркнул, что ЕС подорвал свою репутацию торгового и экономического партнёра. 

Также, по словам специалиста, объединение стало «исполнителем интересов» других стран и других кругов. 

Ранее стало известно, что Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций.

Как уточняется, с августа 2022 года «ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они экспортируются из России».

Кроме того, вводится запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.

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