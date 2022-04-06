Премьер Орбан заявил, что Венгрия не против платить за поставки газа из России в рублях

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить за российский газ в рублях.
Премьер Орбан заявил, что Венгрия не против платить за поставки газа из России в рублях
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«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», — заявил премьер на пресс-конференции.

Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии прорабатывают техническое решение вопроса об оплате поставок газа из России в рублях.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти страны приняли решение перевести в национальную валюту расчёты за газ с недружественными государствами, чтобы обезопасить торговлю.

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