Глава МИД Венгрии рассказал о проработке вопроса оплаты поставок газа из России в рублях

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Власти Венгрии прорабатывают техническое решение вопроса об оплате поставок газа из России в рублях. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии рассказал о проработке вопроса оплаты поставок газа из России в рублях
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Заявление Сийярто распространило агентство MTI.

Отвечая на вопрос о возможности оплаты газа в рублях, он отметил, что Будапешт должен будет выплатить «своё первое платежное обязательство перед «Газпромом» в конце мая».

«В настоящее время прорабатываются детали технического решения», — цитирует Сийярто ТАСС.

Также он заявил, что энергоснабжение Венгрии «останется безопасным».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность запрета на импорт российского газа из-за Венгрии.

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