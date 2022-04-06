Глава МИД Венгрии рассказал о проработке вопроса оплаты поставок газа из России в рублях
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Заявление Сийярто распространило агентство MTI.
Отвечая на вопрос о возможности оплаты газа в рублях, он отметил, что Будапешт должен будет выплатить «своё первое платежное обязательство перед «Газпромом» в конце мая».
«В настоящее время прорабатываются детали технического решения», — цитирует Сийярто ТАСС.
Также он заявил, что энергоснабжение Венгрии «останется безопасным».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность запрета на импорт российского газа из-за Венгрии.