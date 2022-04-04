Аналитик Гривач рассказал о последствиях для ЕС в случае быстрого отказа от российского газа

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Дарья Ускова
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе c RT прокомментировал заявление главы Министерства финансов Германии Кристиана Линднера о том, что стремительный отказ от российского газа нанесёт Евросоюзу больше вреда, чем России.
Аналитик Гривач рассказал о последствиях для ЕС в случае быстрого отказа от российского газа
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Аналитик выразил согласие с позицией главы немецкого Минфина.

«Это очевидно. Национально ориентированные политики Германии и других стран ЕС пытаются противостоять давлению со стороны США и их вассалов внутри Европы, чтобы сохранить свой промышленный потенциал, который во многом базируется на российском газе и других ресурсах», — пояснил эксперт.

Быстрый отказ от российского газа может негативно сказаться на экономике Европейского союза, считает Гривач.

«Это будет экстремальный сценарий с физическим дефицитом энергоресурсов, неконтролируемым ростом цен на энергию и по всей товарной цепочке, закрытием многих промышленных объектов и социальными потрясениями», — добавил специалист.

Ранее Линднер в ответ на вопрос о целесообразности включения запрета на поставки российских энергоресурсов в новый пакет санкций ЕС заявил, что быстрый отказ от российского газа нанесёт Евросоюзу больше вреда, чем России.

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