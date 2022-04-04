Министр Гевесслер: Австрия будет стремиться сократить зависимость от российского газа

Короткая ссылка
Австрия слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению этой зависимости. Об этом заявила австрийский министр энергетики Леонора Гевесслер.
Министр Гевесслер: Австрия будет стремиться сократить зависимость от российского газа
  • Gettyimages.ru

«Австрия непропорционально сильно зависит от поставок природного газа из России. Мы зависим на 80%», — цитирует РИА Новости Гевесслер.

По её словам, это доля, которая в последние годы не сокращалась, а увеличивалась руками политиков.

Министр подчеркнула, что «в настоящее время необходимо сделать всё, чтобы стать независимыми от российского импорта».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что страны — члены ЕС пока не могут отказаться от поставок российского газа.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить