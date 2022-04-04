Министр Гевесслер: Австрия будет стремиться сократить зависимость от российского газа

Австрия слишком сильно зависит от поставок российского газа, но будет стремиться к сокращению этой зависимости. Об этом заявила австрийский министр энергетики Леонора Гевесслер.

«Австрия непропорционально сильно зависит от поставок природного газа из России. Мы зависим на 80%», — цитирует РИА Новости Гевесслер.

По её словам, это доля, которая в последние годы не сокращалась, а увеличивалась руками политиков.

Министр подчеркнула, что «в настоящее время необходимо сделать всё, чтобы стать независимыми от российского импорта».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер также заявил, что выступает против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что страны — члены ЕС пока не могут отказаться от поставок российского газа.

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ, отметив, что такое решение нанесёт непоправимый ущерб немецкой экономике.