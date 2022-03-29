Макрон заявил Путину о невозможности платить за газ в рублях

Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что платить по газовым контрактам в российских рублях невозможно.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя президента Франции.

«Западные покупатели газа не могут оплачивать свои счета в рублях», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин и Макрон в ходе переговоров обсудили вопросы оплаты российского газа в рублях.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия будет поставлять газ только за оплату в рублях.

Путин дал поручение кабмину России, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.