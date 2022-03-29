Путин обсудил с Макроном ситуацию с оплатой российского газа в рублях
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия будет поставлять газ только за оплату в рублях.
Путин дал поручение кабмину России, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.