Путин обсудил с Макроном ситуацию с оплатой российского газа в рублях

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров обсудили вопросы оплаты российского газа в рублях.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что Россия будет поставлять газ только за оплату в рублях.

Путин дал поручение кабмину России, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта принять меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в недружественные страны на рубли.