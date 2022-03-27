Финская компания Fazer сменит юридическое название для работы в России
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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Планируется смена юридического наименования компании ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». Смена наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отметили в компании.
Решение принято в связи с уходом группы Fazer с рынка в России. Теперь бренд-архитектура компании меняется и основным брендом становится «Хлебный дом», который раньше был одним из заводов Fazer.
Ранее стало известно, что итальянское государственное телевидение RAI с 30 марта возобновит журналистскую деятельность своих корреспондентов в московском бюро.