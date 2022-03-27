Финская компания Fazer сменит юридическое название для работы в России

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое наименование компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу на территории России.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Планируется смена юридического наименования компании ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». Смена наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отметили в компании.

Решение принято в связи с уходом группы Fazer с рынка в России. Теперь бренд-архитектура компании меняется и основным брендом становится «Хлебный дом», который раньше был одним из заводов Fazer.

Ранее стало известно, что итальянское государственное телевидение RAI с 30 марта возобновит журналистскую деятельность своих корреспондентов в московском бюро.