Итальянское гостелевидение RAI возобновит деятельность своих корреспондентов в Москве

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Итальянское государственное телевидение RAI с 30 марта возобновит журналистскую деятельность своих корреспондентов в московском бюро.
Итальянское гостелевидение RAI возобновит деятельность своих корреспондентов в Москве
  • Legion-Media

Об этом в субботу сообщила пресс-служба телекомпании.

«С 30 марта RAI возобновит журналистскую деятельность в московском бюро корреспондентов», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что новости о ситуации вокруг Украины и антироссийских санкциях будут подготавливаться только из центральной редакции в Италии или же из редакций за пределами России.

Ранее немецкие телеканалы ARD и ZDF приняли решение возобновить ранее приостановленное вещание из своих студий в Москве.

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