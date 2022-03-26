Итальянское гостелевидение RAI возобновит деятельность своих корреспондентов в Москве

Итальянское государственное телевидение RAI с 30 марта возобновит журналистскую деятельность своих корреспондентов в московском бюро.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба телекомпании.

«С 30 марта RAI возобновит журналистскую деятельность в московском бюро корреспондентов», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что новости о ситуации вокруг Украины и антироссийских санкциях будут подготавливаться только из центральной редакции в Италии или же из редакций за пределами России.

Ранее немецкие телеканалы ARD и ZDF приняли решение возобновить ранее приостановленное вещание из своих студий в Москве.