Итальянское гостелевидение RAI возобновит деятельность своих корреспондентов в Москве
- Legion-Media
Об этом в субботу сообщила пресс-служба телекомпании.
«С 30 марта RAI возобновит журналистскую деятельность в московском бюро корреспондентов», — говорится в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что новости о ситуации вокруг Украины и антироссийских санкциях будут подготавливаться только из центральной редакции в Италии или же из редакций за пределами России.
Ранее немецкие телеканалы ARD и ZDF приняли решение возобновить ранее приостановленное вещание из своих студий в Москве.