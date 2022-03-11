Немецкие телеканалы ARD и ZDF возобновляют вещание из студий в Москве

Немецкие телеканалы ARD и ZDF приняли решение возобновить ранее приостановленное вещание из своих студий в Москве.

Об этом сообщает телерадиовещательная компания WDR.

«ARD и ZDF возобновляют репортажи из своих студий в Москве», — отмечается в заявлении.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на заявление компании, московские студии телеканалов будут вещать о политической, экономической и социальной ситуации в России, но не о ситуации на Украине.

Вместе с этим указывается, что ARD и ZDF оставляют за собой право пересмотреть ситуацию в любое время.

Ранее в WDR заявили, что немецкие телеканалы ARD и ZDF временно прекращают вещание из своих студий в России.