Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостанавливают вещание из студий в России

Немецкие телеканалы ARD и ZDF временно прекращают вещание из своих студий в России. Об этом сообщили в телерадиовещательной компании WDR.

«ARD и ZDF изучают последствия закона, принятого в пятницу, и на время приостанавливают вещание из своих студий в Москве», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, «оба общественных вещателя продолжат всесторонне информировать аудиторию о том, что происходит в России и на Украине, из других мест».

Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN приостановит вещание в России.

Кроме того, вещательная корпорация BBC заявила, что временно приостанавливает работу в России и будет осуществлять свою деятельность за пределами страны.