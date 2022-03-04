️BBC временно прекращает работу в России

Вещательная корпорация BBC заявила, что временно приостанавливает работу в России и будет осуществлять свою деятельность за пределами страны.

Как заявил генеральный директор корпорации Тим Дейви, данное решение связано с российским законопроектом о фейках, который в настоящий момент проходит соответствующие процедуры в органах законодательной власти.

«Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов BBC и вспомогательного персонала в России, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации», — приводит ТАСС слова Дейви.

Отмечается, что новостная служба BBC продолжит работать из-за пределов России.

Ранее совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.