В бундестаге прокомментировали возможность покупки российского газа за рубли

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Глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал возможность покупки российского газа за рубли.

«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — заявил Эрнст, его слова приводит РБК.

Он также отметил, что замораживание российских активов за рубежом также можно расценивать как нарушение договоров с Россией.

«Проблема в том, что вновь разгораются дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России», — заключил Эрнст.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе на поставки газа за рубли.

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