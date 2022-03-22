Эксперт Юшков прокомментировал ситуацию с поставками нефти из-за поломки на выносном причале КТК

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с поставками нефти из-за поломки на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море после непогоды.

«На мировом рынке и без того существует дефицит. Тут довольно крупный игрок сокращает отгрузку... Это усугубит дефицит на мировом рынке и, по всей видимости, толкнёт стоимость нефти вверх», — сказал Юшков.

Он рассказал, что Казахстан отгружал через КТК на Запад основные свои объёмы.

«Это крупнейшее направление экспорта казахской нефти, поэтому получается, что один из поставщиков по крайней мере на время выпадет из экспорта, и в этом плане это будет заметно для отдельных стран, куда традиционно шла нефть с данного терминала, это юг Европы», — отметил эксперт.

По его словам, для США это тоже неприятный момент. Он отметил, что в США шло 10—15% нефти из Казахстана.

«Они вот только отказались от российской нефти, ввели санкции. Тут надо искать альтернативного поставщика, возникают с этим сложности, а тут ещё другой поставщик прерывает поставки. В результате может подорожать топливо на внутреннем рынке США», — сказал Юшков.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов заявил, что, по его мнению, объём отгрузки нефти на танкеры снизится примерно в три раза, а может быть, даже в пять раз.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации комплекса оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала в связи с повреждением.