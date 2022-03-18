Экономист Финогенова дала прогноз по динамике рубля на следующей неделе

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова в беседе с RT дала прогноз по изменениям курса валют на следующей неделе.

«У нас в последние несколько дней произошла относительная стабилизация доллара и евро на уровне 107—108 рублей за доллар и евро. Соответственно, мне кажется, что такая же ситуация, как сейчас, будет и на следующей неделе», — пояснила экономист.

По мнению Финогеновой, никаких фундаментальных предпосылок к резким изменениям текущего состояния на следующей неделе нет.

«Никто не ожидает серьёзного колебания текущего курса. Я бы даже сказала, есть шанс, что рубль несколько укрепится... Скорее это будет минус два рубля, чем плюс», — добавила специалист.

Ранее глава Минфина Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару из-за действий властей США.