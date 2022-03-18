Сенатор Пушков прокомментировал просьбу Молдавии отложить оплату задолженности «Газпрому»

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу властей Молдавии отложить выплату задолженности за российский газ.

«Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим», — написал Пушков в Telegram.

Ранее вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что молдавские власти попросят «Газпром» отложить соглашение об урегулировании задолженности за потреблённое топливо на более поздний срок.

«Газпром» заявил, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.

В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году. 

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