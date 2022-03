Американский банк BNY Mellon приостановил проведение новых банковских операций в России

Американский банк Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) приостановил проведение новых банковских операций в России на фоне ситуации вокруг Украны.

«BNY Mellon прекращает осуществление новых банковских операций в России и приостанавливает инвестиционную деятельность по покупке российских ценных бумаг», — говорится в заявлении банка. По данным BNY, санкции американского правительства и это решение приведут к сокращению прибыли компании на $100 млн в первом квартале 2022 года. Ранее американский банк JP Morgan Chase объявил о прекращении работы в России в связи с ситуацией на Украине. По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.