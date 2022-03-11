Американский банк JPMorgan Chase объявил о прекращении работы в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка.

«Текущая деятельность ограничена, включая оказание помощи клиентам по всему миру в решении и выполнении ранее существовавших обязательств; управление их рисками, связанными с Россией», — говорится в заявлении JPMorgan.

Ранее японская платёжная система JCB на фоне событий на Украине приняла решение приостановить свои операции на территории России.

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В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.