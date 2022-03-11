Американский банк JPMorgan Chase объявил о прекращении работы в России

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Американский банк JPMorgan Chase объявил о прекращении работы в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка.

«Текущая деятельность ограничена, включая оказание помощи клиентам по всему миру в решении и выполнении ранее существовавших обязательств; управление их рисками, связанными с Россией», — говорится в заявлении JPMorgan.

Ранее японская платёжная система JCB на фоне событий на Украине приняла решение приостановить свои операции на территории России.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.

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