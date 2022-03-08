Jiji: японская платёжная система JCB приостановила операции в России
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«Японский гигант JCB... объявил 8 марта о приостановке операций в России... После 14 марта карты, выпущенные в России, не будут доступны за границей, а карты, выпущенные за рубежом, больше не будут доступны в России», — говорится в сообщении агентства Jiji.
Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.
Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно объявил, что власти Японии направили России протест в связи с внесением их страны Москвой в перечень недружественных государств.