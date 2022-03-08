Япония выразила протест России после внесения в список недружественных стран

Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно объявил, что власти Японии направили России протест в связи с внесением её Москвой в перечень недружественных стран.

«Внесение Россией (Японии. — RT) в качестве недружественной страны вызывает сожаление», — приводит РИА Новости его заявление. Мацуно добавил, что по дипломатическим каналам Японией был заявлен протест. Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».