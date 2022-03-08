Япония выразила протест России после внесения в список недружественных стран

Короткая ссылка
Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно объявил, что власти Японии направили России протест в связи с внесением её Москвой в перечень недружественных стран.

«Внесение Россией (Японии. — RT) в качестве недружественной страны вызывает сожаление», — приводит РИА Новости его заявление.

Мацуно добавил, что по дипломатическим каналам Японией был заявлен протест.

Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить