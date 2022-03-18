S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «СС» с негативным прогнозом.

Об этом сообщает РИА Новости.

Долгосрочный рейтинг России в национальной валюте понизили с «ССС-» до «СС».

Ранее S&P понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте более 50 крупнейших российских корпораций в области ТЭК, строительства, связи.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 31 российского банка в иностранной валюте с «B» до «CC».

По мнению директора института Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, действия Запада, предпринятые для того, чтобы «наказать» Россию, способны спровоцировать глобальный экономический кризис.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что санкции против России, вводимые странами Запада, «ударят» по этим государствам.