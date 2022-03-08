S&P резко понизило рейтинги свыше 50 крупнейших российских компаний

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте более 50 крупнейших российских корпораций в области ТЭК, строительства, связи, прогноз — негативный.

Об этом сообщает РИА Новости.

Среди них: Лукойл, Алроса, Газпром, Роснефть, Новатэк, Ростелеком, Мегафон, X5 Group, Яндекс, РЖД и другие.

В агентстве объяснили, что это связано со снижением суверенного кредитного рейтинга России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-».

Кроме того, такое действие было совершено на фоне спецоперации России на Украины.

Ранее S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «BBB-» до «CCC-» с негативным прогнозом.

Ранее международное агентство Moody's также понизило рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах.

В Минфине связали решения Moody's и S&P по рейтингу России с геополитическими факторами