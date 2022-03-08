S&P резко понизило рейтинги свыше 50 крупнейших российских компаний
Об этом сообщает РИА Новости.
Среди них: Лукойл, Алроса, Газпром, Роснефть, Новатэк, Ростелеком, Мегафон, X5 Group, Яндекс, РЖД и другие.
В агентстве объяснили, что это связано со снижением суверенного кредитного рейтинга России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-».
Кроме того, такое действие было совершено на фоне спецоперации России на Украины.
Ранее S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «BBB-» до «CCC-» с негативным прогнозом.
Ранее международное агентство Moody's также понизило рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валютах.
В Минфине связали решения Moody's и S&P по рейтингу России с геополитическими факторами